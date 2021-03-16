СБУ разоблачила в Киеве иностранцев, финансировавших террористов за рубежом
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии. Они занимались незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, финансовые операции осуществлялись через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.
Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:
- более 3,9 млн гривен наличных;
- банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
- "черную бухгалтерию" и другие материалы.
Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.
Фото: обыск у группировки, которая финансирует террористов (ssu.gov.ua)
Отметим, что "Хавала" - это система внебанковских валютных переводов. Ее активно используют члены террористических и других преступных группировок при "отмывании" доходов, которые они получили преступным путем, и финансировании терроризма.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов. Группа потребовала плату за неразглашение деталей смерти народного депутата.