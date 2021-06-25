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СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые работали на российские спецслужбы

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Пятница 25 июня 2021 15:07
СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые работали на российские спецслужбы Фото: СБУ разоблачила "интернет-агентов", которые работали на российские спецслужбы (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили сеть агитаторов, которые действовали по заказу российских спецслужб. Злоумышленники призывали в социальных сетях к изменению госграницы и свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники действовали в разных регионах Украины. В частности в Киеве, Мариуполе, Сумской, Черкасской и Винницкой области.

Так, контрразведчики СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, было разоблачен мужчина, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению границ государственной границы Украины и призвал к ведению агрессивной войны.

Также было обнаружено интернет-агитатора, который призывал к захвату государственной власти и физической расправы над чиновниками.

В общей сумме работниками СБУ было выявлено 10 "интернет-агентов".

Сейчас правоохранители проводят мероприятия направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины.

Во время следственных действий у пропагандистов было изъято компьютерную технику, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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