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СБУ разоблачила хакера, который "сливал" базы данных украинских банков

Фото: СБУ разоблачили хакера, который похищал данные банков (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, которые действовали против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Киеве киберспециалисты разоблачили преступника, который незаконным образом получал данные отечественных и иностранных компаний и банков.

Он рассылал опасное программное обеспечение и целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий. Хакеру удавалось получить удаленный доступ к их цифровым системам. Похищенную информацию преступник продавал на анонимных платформах, которые контролируются спецслужбами России.

Во время обыска у хакера обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами. Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 361-1 УК Украины.

В Донецкой области СБУ разоблачила российского агента, который транслировал пропаганду на временно оккупированных территориях. Он использовал разработанное собственноручно мобильное приложение для операционных систем Android, Apple и телевизоров с поддержкой технологии Smart TV.

Хакера удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию, где он был задержан. Ему сообщили о подозрении по ст. 436 УК (пропаганда войны).

Также СБУ в Черкасской области задержала вражеского пропагандиста. Он поддерживал действия России и оккупационных группировок, а также призывал к ракетным ударам.

Пропагандистский контент он публиковал в виде агитационных сообщений и репостов на персональной странице в российской соцсети "Одноклассники".

Напомним, что хакеры продолжают атаковать государственные органы Украины, поэтому украинцев предупредили об опасности.

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