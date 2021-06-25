СБУ разоблачила группу полицейских, пытками "выбивавших" из наркозависимых деньги

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области разоблачила группировку, которая занималась истязанием наркозависимых с целью получения денег. В состав группировки входили действующие и бывшие полицейские.

"СБУ заблокировала в Харьковской области деятельность организованной преступной группировки. В его состав входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Девятерым полицейским уже сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропов. В случае отказа платить взятки, участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер "отступных" составлял от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого. Задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленникам неправомерной выгоды.

Для реализации схемы, полицейские получали от наркодилеров и через телеграм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Потом участники группировки, без соблюдения процессуальных норм, задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из так называемых закладок.

После этого "правоохранители" требовали деньги от псевдозадержанных за непривлечение их к уголовной ответственности.

Во время обысков по местам жительства участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции, изъяты деньги, вероятно полученные преступным путем и наркотические средства, которые переданы на экспертизу.

Сейчас девятерым полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, которая входила в состав группы, - по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер пресечения в виде содержания под стражей.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.