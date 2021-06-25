СБУ викрила групу поліцейських, які катуванням "вибивали" з наркозалежних гроші

Служба безпеки України (СБУ) в Харківській області викрила угруповання, яке займалося катуванням наркозалежних з метою отримання грошей. До складу угруповання входили діючі і колишні поліцейські.

"СБУ заблокувала у Харківській області діяльність організованого злочинного угруповання. До його складу входили діючі та колишні посадовці Національної поліції. Дев’ятьом полiцейським уже повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Лідери групи налагодили механізм одержання грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до придбання наркотиків і психотропів. У разі відмови сплачувати хабарі, учасники угруповання катували і погрожували фізичною розправою.

За оперативними даними, середній розмір "відступних" становив від 200 до 500 доларів США з одного наркозалежного. Задокументовано понад півсотні фактів одержання зловмисникам неправомірної вигоди.

Для реалізації схеми, поліцейські отримували від наркодилерів та через телеграм-канали інформацію щодо наркозалежних, які намагаються придбати заборонені речовини. Потім учасники угруповання, без дотримання процесуальних норм, затримували "клієнтів" під час вилучення "товару" із так званих закладок.

Після цього "правоохоронці" вимагали гроші від псевдозатриманих за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання, їхніх автомобілів, а також у службових приміщеннях поліції, вилучено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом і наркотичні засоби, які передано на експертизу.

Наразі дев’ятьом поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України, цивільній особі, яка входила до складу групи, - за ч. 3 ст. 368 та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

"Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.