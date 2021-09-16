СБУ разоблачила группу, которая за 2 тысячи евро подделывала документы для "карты поляка"

Сообщается, что злоумышленник привлек к схеме 6 сообщников, в том числе сотрудника одного из ЗАГСов и государственного регистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.

Участники схемы рекламировали свои услуги в Интернете как помощь в "поиске" польских корней, имеющих юридическое значение для последующего получения "карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Польши. Правоохранители установили, что к злоумышленникам обратилось почти 300 человек.

"Вместо этого продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы Республики Польша для получения "карты поляка". В среднем каждый "пакет документов" стоил 2 тысячи евро.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания злоумышленников, в ходе которых обнаружили и изъяли:

подготовленные бланки;

печати;

документы граждан (паспорта, военные билеты, удостоверение офицера, свидетельства о рождении;

свидетельства о смерти, домовые книги, профсоюзные билеты, свидетельства о браке);

специальные устройства для изготовления карточек.

"Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении участникам схемы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины". - добавили в СБУ.

Фото: злоумышленники подделывали документы для "карты поляка" (facebook.com/ssu.kyiv)