СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Его подозревают в присвоении комплектующих к стрелковому оружию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

Правоохранители установили, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

По данным СБУ, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, что получали со склада вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако, фактически, ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.

Сейчас экс-чиновнику сообщили о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.