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СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

Новина українською → Среда 05 мая 2021 12:32
СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов Фото: СБУ разоблачила чиновника оборонной сферы на хищении (фото ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Его подозревают в присвоении комплектующих к стрелковому оружию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

По данным СБУ, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, что получали со склада вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако, фактически, ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.

Сейчас экс-чиновнику сообщили о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

Напомним, в марте СБУ прекратила деятельность военизированного формирования, в состав которого входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Ранее СБУ заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов от гражданина.

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