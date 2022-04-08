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СБУ разоблачила ботоферму РФ, которая осуществляла кибератаку на государственные информресурсы

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины ликвидировала российские агентурные сети, которые осуществляли киберакты и информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренка.

В частности, в Житомирской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ. Сообщается, что этот "инкубатор" из десятков тысяч фейковых аккаунтов осуществлял кибератаки на государственные информресурсы и системы объектов критической инфраструктуры.

Также в Киеве задержали "эксперта по энергетическим вопросам", который сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня", распространяя кремлевскую пропаганду за миллионные "гонорары" из РФ.

В Кировоградской области чиновник одного из судов в соцсетях призвал к захвату государственной власти в Украине и оправдывал агрессию РФ.

Кроме того, в Черкасской области разоблачили двух коллаборантов, которые распространяли дезинформацию о ситуации на фронте и оправдывали бомбардировки украинских городов.

Ранее мы сообщали, что СБУ обнаружила более 30 коллаборантов, которые сотрудничали с врагом при оккупации Киевской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины