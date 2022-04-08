СБУ разоблачила ботоферму РФ, которая осуществляла кибератаку на государственные информресурсы

В частности, в Житомирской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ. Сообщается, что этот "инкубатор" из десятков тысяч фейковых аккаунтов осуществлял кибератаки на государственные информресурсы и системы объектов критической инфраструктуры.

Также в Киеве задержали "эксперта по энергетическим вопросам", который сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня", распространяя кремлевскую пропаганду за миллионные "гонорары" из РФ.

В Кировоградской области чиновник одного из судов в соцсетях призвал к захвату государственной власти в Украине и оправдывал агрессию РФ.

Кроме того, в Черкасской области разоблачили двух коллаборантов, которые распространяли дезинформацию о ситуации на фронте и оправдывали бомбардировки украинских городов.