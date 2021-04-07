СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового "горсовета", который сотрудничал с Шарием

У "депутатов" незаконно созданной "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков. Следствие установило, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержения конституционного строя.

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

уставы фейковых псевдообразований;

печати и бланки;

протоколы заседаний;

распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;

агитационные материалы

Также изъято карты платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.