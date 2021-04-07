СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового "горсовета", который сотрудничал с Шарием

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует создание в Хмельницком фейкового "городского совета". В ходе следствия установили, что псевдодепутаты выполняли задачи из России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У "депутатов" незаконно созданной "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков. Следствие установило, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.
Следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержения конституционного строя.
Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:
Также изъято карты платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.
Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
РБК-Украина писало, что 16 февраля Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. После того, как он дважды не появился на допрос в СБУ, его объявили в розыск.
Напомним, Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария", основываясь на нарушения в деятельности партии, выявленных правоохранителями.