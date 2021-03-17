СБУ расследует махинации компании главы НКРЭКУ на тендерах от "Киевгорсвета", - нардеп

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту махинаций компании "Трест Киивэлетромонтаж" председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка во время получения средств от коммунального предприятия "Киевгорсвет" на ремонт сетей наружного освещения в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат , бывший глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на официальные данные Службы безопасности Украины.

"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица КП "Киевгорсвет" по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Трест Киевэлектромонтаж" совершили присвоение, растрату в особо крупном размере бюджетных денежных средств при выполнении работ по капитальным ремонтам сетей наружного освещения г. Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники", - сообщил нардеп.

Он также отметил, что расследование в отношении компании председателя НКРЭКУ осуществляется в рамках уголовного производства №42018000000002562. Следственные действия проводит Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По его информации, сотрудниками СБУ были изъяты документы и копии договоров с актами приема-передачи между КП "Киевгорсвет" и ПАО "Трест Киевэлектромонтаж".

Эта информация подтверждается и определением Печерского районного суда Киева от 17 ноября 2020 года, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений.

В целом "Трест Киевэлектромонтаж", по данным системы ProZorro, на которые ссылается экс-глава СБУ, получило от КП "Киевгорсвет" заказ на сумму 132,5 млн грн.

Валентин Наливайченко подчеркнул, что по данным официальной декларации главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ему принадлежит 10% в компании Deelack Investments Limited (Кипр). Эта структура в свою очередь обладает 9,16% акций ПАО "Трест Киевэлектромонтаж".

"Призываю СБУ профессионально и объективно расследовать дело о возможных махинациях связанной с головой НКРЭКУ компанией при получении государственного финансирования. Важно, чтобы расследование было максимально публичным и прозрачным, учитывая то, что бенефициаром компании "Трест Киивэлектомонтаж" является топ-чинновник Валерий Тарасюк", - подчеркнул Наливайченко.