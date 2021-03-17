СБУ розслідує махінації компанії голови НКРЕКП на тендерах від "Київміськсвітло", - нардеп
Служба безпеки України проводить досудове розслідування по факту махінацій компанії "Трест Київелетромонтаж" голови НКРЕКП Валерія Тарасюка під час отримання коштів від комунального підприємства "Київміськсвітло" на ремонт мереж зовнішнього освітлення в Києві.
Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на офіційні дані Служби безпеки України.
"У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи КП "Київміськсвітло" за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ "Трест Київелектромонтаж" вчинили привласнення, розтрату в особливо великому розмірі бюджетних коштів під час виконання робіт з капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники", - повідомив нардеп.
Він також наголосив, що розслідування стосовно компанії голови НКРЕКП здійснюється в рамках кримінального провадження №42018000000002562. Слідчі дії проводить Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області.
За його інформацією, співробітниками СБУ були вилучені документи та копії договорів з актами-прийому передачі між КП "Київміськсвітло" та ПАТ "Трест Київелектромонтаж".
Ця інформація підтверджується й ухвалою Печерського районного суду Києва від 17 листопада 2020 року, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Загалом "Трест Київелектромонтаж", за даними системи ProZorro, на які посилається екс-голова СБУ, отримало від КП "Київміськсвітло" замовлення на суму 132,5 млн грн.
Валентин Наливайченко наголосив, що за даними офіційної декларації голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, йому належить 10% в компанії Deelack Investments Limited (Кіпр). Ця структура своєю чергою володіє 9,16% акцій ПАТ "Трест Київелектромонтаж".
"Закликаю СБУ професійно і об’єктивно розслідувати справу щодо можливих махінацій пов’язаною з головою НКРЕКП компанії при отриманні державного фінансування. Важливо, щоб розслідування було максимально публічним і прозорим з огляду на те, що бенефіціаром компанії "Трест Київелектомонтаж" є топ-чиновник Валерій Тарасюк", - наголосив Наливайченко.
Нагадаємо, влітку 2020 року ТСК заявила про конфлікт інтересів у голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через енергетичний бізнес його брата.
Зокрема мова йшла про дві компанії - "Еф Енд Ем Україна" й "Трест Київелектромонтаж", які активно працювали на енергоринку в той час, як Валерій Тарасюк очолював комісію.
Після опублікування ТСК даних про ці компанії, обидві ліцензії на торгівлю струмом були відразу анульовані.