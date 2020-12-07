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СБУ раскрыла подробности дела о госизмене в "Укрспецэкспорте"

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины расследует умышленное совершение некоторыми должностными лицами "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" государственной измены. К делу также причастна иностранная компания "R", которая имеет негативный имидж на рынке вооружений.

Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

"Укрспецэкспорт" привлек компанию "R" к военно-техническому сотрудничеству с неназванной страной Южной Азии. Несмотря на негативный имидж, она была привлечена к действующим контрактам и переговорам, которые находились на завершающей стадии.

Предварительно, представители компании "R" получали информацию, содержащую коммерческую тайну о состоянии сотрудничества Украины и страны Южной Азии. Вследствие привлечения компании "R", по данным СБУ, было фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов и созданы условия выхода на рынок вооружения товаров конкурентов.

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"Отдельные чиновники "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в "черный" список", - рассказали в СБУ.

В результате деятельности должностных лиц госкомпаний и компании "R" был снижен военно-техническое сотрудничество Украины с иностранным партнером, чем намерена воспользоваться Россия, создавая угрозу украинской нацбезопасности.

В спецслужбе добавили, что все фигуранты дела связаны между собой, ведь раньше работали вместе в компании "R".

Напомним, 3 декабря СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" и иностранную компанию. Обыски проходили в рамках расследования возможной государственной измены.

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