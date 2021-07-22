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СБУ раскрыла масштабную схему на документах для моряков. Реестр вернули государству

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Четверг 22 июля 2021 14:36
СБУ раскрыла масштабную схему на документах для моряков. Реестр вернули государству Фото: СБУ разоблачила схему на десятки миллионов долларов (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему на документах для моряков, которая приносила ее организаторам более 150 млн долларов в год. На данный момент схема ликвидирована, реестр вернули под управление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что фактически государственный реестр, через который оформлялись разрешительные документы для моряков, был под контролем "сторонних частных лиц".

Схема объединяла работу сети агентов-посредников, которые за деньги "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации через несанкционированное вмешательство в реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику", - говорится в сообщении.

Посредники сами загружали документы в реестр, обеспечивая прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. Заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка.

В схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

На данный момент реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного дела, заблокирован. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

Фото: обыски у фигурантов (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины моряки документы
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