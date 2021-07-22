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СБУ розкрила масштабну схему на документах для моряків. Реєстр повернули державі

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Четвер 22 липня 2021 14:36
СБУ розкрила масштабну схему на документах для моряків. Реєстр повернули державі Фото: СБУ викрила схему на десятки мільйонів доларів (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України розкрила масштабну схему на документах для моряків, яка приносила її організаторам понад 150 млн доларів на рік. На даний момент схему ліквідовано, реєстр повернули під управління держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що фактично державний реєстр, через який оформлялися дозвільні документи для моряків, був під контролем "сторонніх приватних осіб".

Схема об'єднувала роботу мережі агентів-посередників, які за гроші "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації через несанкціоноване втручання до реєстру.

"Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували терміни видачі сертифікатів або спотворювали результати тестів. Тому він був змушений звертатися до посередника", - йдеться в повідомленні.

Посередники самі завантажували документи до реєстру, забезпечуючи проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. Замовнику не треба було відвідувати навчальні центри, курси або проходити медичні обстеження. Винагорода "агенту" становила 3-8 тисяч доларів залежно від посади моряка.

У схемі були задіяні колишні і нинішні чиновники Державної служби морського і річкового транспорту України та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

На даний момент реєстр і супутні автоматизовані системи вилучені, а доступ третім особам, у тому числі фігурантам кримінальної справи, заблоковано. Обшуки пройшли в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення їм підозр, слідчі дії тривають.

Фото: обшуки у фігурантів (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України моряки документы
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