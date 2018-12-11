СБУ проводит расследование в отношении крупного киевского застройщика

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Проверяется получение разрешений компанией "Позняки-Жил-Буд" для строительства в исторической части Киева

Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении строительной комнании "Позняки-Жил-Буд", которая проводит строительство в исторической части столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что производство зарегистрировано на основании обращения Общественного союза "Киевская городская организация Украинское общество охраны памятников истории и культуры". Союз требует проверить законность застройки и не нарушает ли она законодательство в сфере охраны культурного наследия и другие нормативно-правовые акты.

Речь идет о строительстве в пределах Центрального исторического ареала Киева по адресу: ул. Иоанна Павла II (Патриса Лумумбы), 12 в Печерском районе столицы.

Согласно обращения союза, письма Министерства культуры Украины и других материалов уголовного производства СБУ установила, что в действиях должностных лиц ЧАО "Позняки-Жил-Буд" и подрядных и проектных организаций выявлены нарушения нормативно-правовых актов Украины.

"В частности, речь идет об отсутствии ряда необходимых для строительства разрешительных документов и нарушении ограничений застройки. Для полного и объективного расследования органом досудебного расследования в адрес ЧАО "Позняки-Жил-Буд" направлен запрос о предоставлении копий таких документов, однако, обществом по неизвестным следствию причинам полного и объективного ответа на запрос не предоставлено", - отметили в СБУ.

Для того, чтобы получить доступ к вещам и документам строительной компании, следователь обратился в Шевченковский районный суд Киева с соответствующим ходатайством. Суд принял положительное решение, однако ЧАО "Позняки-Жил-Буд" решение суда до настоящего времени не выполнило.

"Подчеркиваем, что досудебным расследованием в данном производстве исследуются обстоятельства соответствия проектирования и ведения строительства требованиям действующего законодательства Украины ради того, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в городе Вишневом", - отметили в СБУ.

Также Служба публично пригласила служебных лиц ЧАО "Позняки-Жил-Буд" для выяснения правовой позиции.

Напомним, недавно Киеврада расторгла договор со скандальным застройщиком ООО "Маркон", который вел строительство на Андреевском спуске.