СБУ проводить розслідування щодо крупного київського забудовника

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Перевіряється отримання дозволів компанією "Позняки-Жил-Буд" для будівництва в історичній частині Києва

Головне слідче управління Служби безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо будівельної комнанії "Позняки-Жил-Буд", яка проводить будівництво в історичній частині столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Зазначається, що провдження зареєєстроване на підставі звернення Громадської спілки "Київська міська організація Українське товариство охорони пам’яток історії та культури". Спілка вимагає перевірити законність забудови і чи вона не порушує законодавтва в сфері охорони культурної спадщини та інших нормативно-правових актів.

Йдеться про будівництво в межах визначеного Центрального історичного ареалу Києва за адресою: вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 12 у Печерському районі столиці.

Відповідно до звернення спілки, листа Міністерства культури України та інших матеріалів кримінального провадження СБУ встановила, що у діях посадовців ПрАТ "Позняки-Жил-Буд" та підрядних і проектних організацій виявлені порушення нормативно-правових актів України.

"Зокрема, йдеться про відсутність низки необхідних для будівництва дозвільних документів та порушення обмежень забудови. Для повного та об’єктивного розслідування органом досудового розслідування на адресу ПрАТ "Позняки-Жил-Буд" направлено запит щодо надання копій таких документів, однак, Товариством з невідомих слідству причин повної та об’єктивної відповіді на запит не надано", - зазначили в СБУ.

Для того, щоб отримати доступ до речей та документів будівельної компанії слідчий звернувся до Шевченківського районного суду Києва з відповідним клопотанням. Суд ухвалив позитивне рішення, проте ПрАТ "Позняки-Жил-Буд" ухвалу суду до цього часу не виконало.

"Наголошуємо, що досудовим розслідуванням у даному провадженні досліджуються обставини відповідності проектування та ведення будівництва вимогам чинного законодавства України задля того, щоб не повторювалися нещодавні трагічні події, пов’язані з обвалом крівлі спорткомплексу школи у місті Вишневому", - зазначили в СБУ.

Також Служба публічно запросила службових осіб ПрАТ "Позняки-Жил-Буд" для з’ясування правової позиції.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада розірвала договір зі скандальним забудовником ТОВ "Маркон", який вів будівництво на Андріївському узвозі.