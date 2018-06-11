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Интервью

СБУ проводит обыски в одной из общественных организаций Черновцов в рамках дела о сепаратизме

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 12:01
Фото: Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В Черновцах проходят обыски в ОО из-за возможных призывов к нарушению территориальной целостности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в одной из общественных организаций Черновцов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что правоохранители проверяют информацию в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Правоохранители установили, что указанные карты были напечатаны для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летию создания "Великой Румынии".

Так, было установлено, что участники организации распространяли литературу с возможными призывами к "возврату" территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

Фото: выявленое в ходе следственных действий (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве распространяют запрещенную символику, которая отождествляется с агрессией России.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Черновцы, обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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