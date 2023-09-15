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СБУ проводить обшуки у Шуфрича

Фото: нардеп Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Ростислав Шаправський

Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Силовики завітали до його будинку вранці 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляють наші джерела, Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Раніше в ЗМІ повідомляли про нібито затримання нардепа, але джерело спростувало цю інформацію.

Фото: у нардепа Шуфрича вдома обшуки (РБК-Україна)

Що відомо про обшуки у Шуфрича?

Окрім того, що одіозний політик Шуфрич відомий участю у бійках у парламенті також стало відомо, що він тісно працював з екс-нардепом Володимиром Сівковичем, якого пов'язують з російською ФСБ.

Джерела у спецслужбах наголосили, що Сівкович координував роботу російської агентури в Україні. Крім того, він курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, якого затримали минулого року. 

Тож за завданням Сівковича Шуфрич був одним із тих, хто поширював прокремлівську пропаганду в Україні.  Наприклад, Шуфрич називав нашу країну так званим "штучним утворенням".

Хто такий Шуфрич?

Нестор Шуфрич є проросійським політиком, народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ та до того ж головою комітету ВР. Він є давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що у березні минулого року Шуфрича затримли у Києві на блокпосту під час спроби сфотографувати блокпост. Але згодом його відпустили.

Відомо, що 16 травня Шуфрич виїжджав з України. Але вже 23 травня в ЗМІ повідомили, що нардеп повернувся назад. 

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Нестор Шуфрич