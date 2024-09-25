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СБУ проводить обшуки у львівського псевдоактивіста та "антивакцинатора" Остапа Стахіва

Середа 25 вересня 2024 14:02
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СБУ проводить обшуки у львівського псевдоактивіста та "антивакцинатора" Остапа Стахіва Фото: Остап Стахів (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Національна поліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводять обшуки у львівського псевдоактивіста. Він займався виготовленням фіктивних журналістських посвідчень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Остапа Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві, а саме наданні фіктивних журналістських посвідчень, а також у просуванні проросійських наративів.

"Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка", - повідомили у поліції.

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.

СБУ проводить обшуки у львівського псевдоактивіста та &quot;антивакцинатора&quot; Остапа Стахіва

Біографія

Остап Стахів народився 1 січня 1985 року в Ходорові Львівської області. Під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду та дезінформацію, закликав людей не носити маски й не вірити владі, називаючи карантинні обмеження порушенням прав.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення РФ Стахів продовжив поширювати дезінформацію. У 2023 році створив ГО "Об'єднання правозахисників України", яке видавало фіктивні посвідчення.

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