СБУ провела ряд обысков в Виннице

СБУ проводила обыски у руководителя ГФС в Винницкой области, сообщают СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 9 июля, провела ряд обысков в городе Винница. Об этом сообщила РБК-Украина сотрудник пресс-подразделения Винницкого областного управления СБУ Ирина Алексеева.

"9 июля сотрудники Службы безопасности действительно проводили ряд обысков в городе Винница. На данный момент никто не задерживался и о подозрении никому не сообщалось", - заявила она.

При этом собеседник издания не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что СБУ проводила обыски у руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области Руслана Осмоловского.

По данным издания INSIDER, причиной обысков у Осмоловского может быть дело, связанное с требованием взяток от предпринимателей, занимающихся ореховым бизнесом.

В пресс-службе ГФС в понедельник заявили, что информация о задержании Осмоловского не соответствует действительности.

"В настоящее время он находится дома, ни в Печерском районном суде Киева, ни еще в любом другом", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

Отметим, что ранее Осмоловский был первый заместителем у нынешнего и.о. главы ГФС Мирослава Продана, когда тот руководил фискальным ведомством в Винницкой области.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана правительство приняло постановление, разрешив полицейским находиться в зонах таможенного контроля.