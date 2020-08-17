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СБУ провела обыски в Закарпатской ОГА

Закарпатская область, Понедельник 17 августа 2020 15:23
СБУ провела обыски в Закарпатской ОГА
Фото: обыски правоохранителей (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство

Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачили многомиллионную махинацию с государственными средствами должностных лиц на приобретении средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Четырем лицам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, к схеме причастны бывшие и действующие должностные лица Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавируса.

Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура. Часть из этих средств участники сделки присвоили путем завышения реальной рыночной стоимости поставленной продукции.

Правоохранители по данному факту открыли производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрении сообщено одному из экс-чиновников и нынешнему чиновнику департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что правоохранители проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей - в помещениях одного из департаментов Закарпатской ОГА, в офисах коммерческих структур и по месту проживания фигурантов.

Напомним, СБУ разоблачила руководителей строительной корпорации "Укрбуд", которые в Чернобыльской зоне незаконно обогащались во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов.

Кроме того, СБУ разоблачила коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно приносила убытки государству на более чем 2 млрд гривен.

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