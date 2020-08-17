СБУ провела обшуки в Закарпатській ОДА

Фото: обшуки правоохоронців (ssu.gov.ua)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження

Служба безпеки України у Закарпатській області викрила багатомільйонну махінацію з державними коштами посадовців на придбанні засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції. Чотирьом особам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до схеми причетні колишні та чинні посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації. Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту та респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Перемогу в торгах на 30 млн грн здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура. Частину з цих коштів учасники угоди привласнили шляхом завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції.

Правоохоронці за даним фактом відкрили провадження за ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про підозри повідомлено одному з екс-чиновників і нинішньому чиновнику департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, залучених в оборудці.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що правоохоронці проводять санкціоновані обшуки на території Закарпатської, Сумської та Харківської областей - в приміщеннях одного з департаментів Закарпатської ОДА, в офісах комерційних структур та за місцем мешкання фігурантів.

Нагадаємо, СБУ викрила керівників будівельної корпорації "Укрбуд", які у Чорнобильській зоні незаконно збагачувались під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання і радіоактивних відходів.

Крім того, СБУ викрила корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 млрд гривень.