Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП в Сумській області. Йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

Вказано, що ці заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви наразі силовики проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Фото: СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП в Сумській області (facebook.com/ssu.sum)

Нагадаємо, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) в різних областях України та знайшла там російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.

Також ми писали про нещодавню перевірку СБУ в 19 храмах та церквах УПЦ МП.

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