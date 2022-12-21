ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП в Сумській області

Новость на русском →
Сумська область, Середа 21 грудня 2022 12:05
СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП в Сумській області Фото: СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП в Сумській області (facebook.com/ssu.sum)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП в Сумській області. Йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

Вказано, що ці заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви наразі силовики проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Фото: СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП в Сумській області (facebook.com/ssu.sum)

Нагадаємо, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) в різних областях України та знайшла там російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.

Також ми писали про нещодавню перевірку СБУ в 19 храмах та церквах УПЦ МП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Сумська область УПЦ МП
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу