UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ прийшла з обшуками до Коломойського, - джерела

Фото: Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Служба безпеки проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування стосується махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

На цей момент відомо, що йдеться про розтрату нафтопродуктів на загальну суму в 40 млрд гривень. Крім того, йдеться й про ухилення від сплати митних платежів.

Фото: в мережі опублікували кадри з обшуків в будинку Коломойського

Ймовірно, обшуки проходять за місцем проживання олігарха на курорті Буковель.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в українського бізнесмена не надходило.

Нагадаємо, що раніше Україна націоналізувала, частину підприємств олігарха Ігоря Коломойського, і йшлося, зокрема, про вищезгадані підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Також в липні минулого року стало відомо про те, що Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниІгор Коломойский