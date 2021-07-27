СБУ пришла на главную киевскую свалку. Расследуют экоцид

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия на главной киевской свалке, которая находится в селе Подгорцы. Компания, которая обслуживает полигон, заявляет об угрозе сбоя в ее работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Сообщается, что около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 5 для проведения следственных действий. В компании "Киевспецтранс", которая обслуживает свалку, заявляют, что в действиях должностных лиц усматривают признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины "Экоцид".

В то же время в компании подчеркивают, что работа следователей повлияла на работу свалки, и есть угроза сбоя в графике вывоза бытовых отходов из жилых домов Киева и пригорода.