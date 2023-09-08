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СБУ причетна до нічних вибухів на "виборчій дільниці" у Бердянську, - джерела

П'ятниця 08 вересня 2023 19:14
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СБУ причетна до нічних вибухів на "виборчій дільниці" у Бердянську, - джерела Ілюстративне фото: СБУ причетна до нічних вибухів на "виборчій дільниці" у Бердянську (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Вибухи на "виборчій дільниці" у Бердянську, які пролунали сьогодні вночі, є результатом роботи Служби безпеки України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у СБУ.

Джерела нагадують, що вибухи пролунали на території муніципального ліцею, де росіяни хотіли проводити так звані "вибори".

"Голосування" мало розпочатися 8 вересня, але "виборчу дільницю" так і не відкрили.

"За цими вибухами знову стоїть СБУ", - наголошують джерела.

За їхньою інформацією, тепер росіяни істерично думають про захист від нових можливих вибухів. На перехопленні, яке наведено нижче, можна почути відповідний інструктаж від одного з керівників окупаційного "МВС" у Запорізькій області.

Що передувало

Нагадаємо, 8 вересня вночі у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.

Як пізніше уточнив мер Мелітополя Іван Федоров, вибухи лунали на території ліцею, де росіяни обладнали "виборчу дільницю".

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