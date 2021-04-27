СБУ предупредила мощную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины

"Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников – заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение конфиденциального сотрудничества. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

По замыслу "кураторов", мужчина должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать постоянную работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписка с кураторами РФ.

"Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - сообщили в СБУ.