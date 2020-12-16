СБУ предотвратила вывоз авиационного оборудования на Ближний Восток

Служба безопасности Украины в Николаеве предотвратила незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока. Злоумышленники пытались скрыть контрабандные детали среди оборудования самолета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, продукцию фигуранты дела "замаскировали" под бортовое оборудование самолета, который ждал прохождения технического обслуживания, после чего он должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. После экспертного заключения будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: авиационное оборудование (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ в Луганской области разоблачила группу лиц, которая продавала частным железнодорожным предприятиям старые запчасти тормозных систем под видом нового оборудования.

Кроме того, СБУ пресекла контрабанду российских комплектующих к вертолетам до стран Африки. Товары планировали вывезти через аэропорт "Борисполь".