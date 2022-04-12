СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины

Как отметили в спецслужбе, один из участников группы пошел на сотрудничество со следствием. Мужчина рассказал, что подготовка к созданию на западной Украине "народных республик" началась летом 2021 года.

По его словам, на него вышел бывший сотрудник российской разведки и предложил принять участие в создании новой власти в Украине. Представитель вражеской спецслужбы заявил, что если не получится взять власть в свои руки мирным путем, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти планировалось завербовать 500 боевиков. Предпочтение отдавалось ветеранам АТО. Российская разведка обещала обеспечить их оружием.

Попытки создания "народных республик" должны были совпасть с началом войны России против Украины. Однако СБУ удалось предотвратить свержение действующих властей в западных регионах. Организатор группы и главные участники были задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из участников группы признал свою вину и дал показания против организатора. Материалы по подозреваемому направлены в суд.