UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины

Фото: СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” в западных областях Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила создание Россией так называемых "народных республик" в западных областях Украины. Один из участников группы раскрыл подробности попытки свержения власти в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, один из участников группы пошел на сотрудничество со следствием. Мужчина рассказал, что подготовка к созданию на западной Украине "народных республик" началась летом 2021 года.

По его словам, на него вышел бывший сотрудник российской разведки и предложил принять участие в создании новой власти в Украине. Представитель вражеской спецслужбы заявил, что если не получится взять власть в свои руки мирным путем, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти планировалось завербовать 500 боевиков. Предпочтение отдавалось ветеранам АТО. Российская разведка обещала обеспечить их оружием.

Попытки создания "народных республик" должны были совпасть с началом войны России против Украины. Однако СБУ удалось предотвратить свержение действующих властей в западных регионах. Организатор группы и главные участники были задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из участников группы признал свою вину и дал показания против организатора. Материалы по подозреваемому направлены в суд.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что создать в стране новые "народные республики" уже не получится - оккупантов не поддерживает подавляющая часть населения.

Подробнее о попытках оккупантов создать "народные республики" читайте в материале "Пропаганда, псевдореферендумы и фейковые "мэры": что оккупанты делают в захваченных городах Украины".

Война России против Украины идет 48-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХмельницкая областьИвано-Франковская областьВойна России против Украины