СБУ предотвратила переправку в ЕС группы нелегальных мигрантов

Женщина из группы мигрантов успела родить ребенка, находясь в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили переправку в Евросоюз группы нелегальных мигрантов из одной из стран Азии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"...организатором канала нелегальной миграции был гражданин этой же страны. Пятеро его соотечественников прибыли в Украину по туристическим визам, чтобы потом попасть в ЕС. Некоторое время они арендовали жилье в одном из областных центров на западе Украины, женщина из группы успела родить ребенка", - говорится в сообщении.

Организатор подыскал в Ивано-Франковске водителя с личным авто. Тот должен был доставить мигрантов до места перехода границы вне пункта пропуска в Закарпатской области.

За работу перевозчику пообещали 6,3 тысяч долларов. Организатор оплатил ему задаток в тысячу долларов. Оставшуюся сумму водитель должен был получить после звонка мигрантов из Словакии с подтверждением пересечения границы.

Фото: паспорт одного из мигрантов (пресс-служба СБУ)

Организатора правоохранители задержали в Ивано-Франковске, а нелегальных мигрантов около государственной границы.

Напомним, 15 марта сообщалось, что в Харьковской области разоблачили канал нелегальной миграции.