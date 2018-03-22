СБУ запобігла переправленню до ЄС групи нелегальних мігрантів

Жінка з групи мігрантів встигла народити дитину, перебуваючи в Україні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) запобігли переправленню до Євросоюзу групи нелегальних мігрантів з однієї з країн Азії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"...організатором каналу нелегальної міграції був громадянин цієї ж країни. П’ятеро його співвітчизників прибули в Україну за туристичними візами, щоб потім потрапити до ЄС. Деякий час вони орендували житло в одному із обласних центрів на заході України, жінка з групи встигла народити дитину", - йдеться у повідомленні.

Організатор підшукав у Івано-Франківську водія з власним авто. Той мав доставити мігрантів до місця переходу кордону поза пунктом пропуску в Закарпатській області.

За роботу перевізнику пообіцяли 6,3 тисяч доларів. Організатор оплатив йому завдаток у тисячу доларів. Решту суми водій мав отримати після дзвінка мігрантів зі Словаччини з підтвердженням перетину кордону.

Фото: паспорт одного з мігрантів (прес-служба СБУ)

Організатора правоохоронці затримали в Івано-Франківську, а нелегальних мігрантів поблизу державного кордону.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що у Харківській області викрили канал нелегальної міграції.