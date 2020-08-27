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В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Автор: Игорь Литвиненко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Также предлагают исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

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Об этом Баканов заявил на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба СНБО.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Также, по словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Как писало РБК-Украина, глава СНБО Алексеей Данилов считает, что местные выборы в этом году могут стать самыми сложными за последнее время.

Ранее во фракции "Слуга народа" сообщили, что намеченные на 25 октября местные выборы могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на проведение местных выборов может повлиять ухудшение ситуации с коронавирусом.

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