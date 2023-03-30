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СБУ повідомила про підозру очільнику Росавіації

Фото: керівник федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександр Нерадько (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 березня, СБУ повідомила про підозру очільнику Росавіації, який використовував цивільні літаки, щоб відправляти військових РФ на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

За даними розслідування, підсанкційний очільник Росавіації сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.

Для цього, за словами СБУ, він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів "Платов" у Ростовській області та "Сімферополь" понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

Надалі окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

Наразі ж зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозри 10 керівникам "уряду Л/ДНР".

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