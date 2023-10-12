СБУ повідомила екс-ведучій каналів Медведчука про нову підозру

Служба безпеки України зібрала стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко докази про державну зраду. Фігурантці справи повідомили про нову підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як було встановлено слідством, Панченко з жовтня 2022 року до цього часу "за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України".
Сама вона після роботи на підсанкційних телеканалах кума Путіна виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де продовжує інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.
Так, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію територій нашої держави, а також "маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам".
Подібні розкази Панченко викладає на своєму You-Tube-каналі, де має майже один мільйон підписників, а також розганяє пропагандистські сюжети та публікації через мережу прокремлівських Telegram-каналів.
"На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначається у заяві спецслужби.
У СБУ додали, що оскільки Панченко переховується від правосуддя, зараз "тривають комплексні заходи" щодо притягнення її до відповідальності.
Нагадаємо, перед цим у січні СБУ повідомила Панченка про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Раніше повідомлялося, що СБУ відкрила провадження щодо Панченка, яка знімала проросійські сюжети на окупованих територіях.
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