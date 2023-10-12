СБУ повідомила екс-ведучій каналів Медведчука про нову підозру

Як було встановлено слідством, Панченко з жовтня 2022 року до цього часу "за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України".

Сама вона після роботи на підсанкційних телеканалах кума Путіна виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де продовжує інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Так, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію територій нашої держави, а також "маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам".

Подібні розкази Панченко викладає на своєму You-Tube-каналі, де має майже один мільйон підписників, а також розганяє пропагандистські сюжети та публікації через мережу прокремлівських Telegram-каналів.

"На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначається у заяві спецслужби.

У СБУ додали, що оскільки Панченко переховується від правосуддя, зараз "тривають комплексні заходи" щодо притягнення її до відповідальності.