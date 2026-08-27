СБУ попередила про нову схему РФ: кого намагаються завербувати через військовополонених

Російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. У СБУ закликають не погоджуватися на співпрацю з ворогом та повідомляти про подібні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБУ.

Як росіяни виходять на зв'язок

Служба безпеки України фіксує посилення спроб російських спецслужб залучити до співпраці родичів українських військовослужбовців, які перебувають у полоні РФ.

Як зазначають у СБУ, представники російських спецслужб чи підконтрольні їм особи пов'язуються із постраждалими сім'ями по телефону, через месенджери чи відеозв'язок. У деяких випадках спілкування відбувається у присутності самого військовополоненого.

Яку інформацію вимагають

Під час таких контактів представники РФ можуть намагатись отримати чутливі відомості. Зокрема, йдеться про дані про:

місцях розташування військових об'єктів та підрозділів;

маршрутах переміщення техніки та особового складу;

контакти та персональні дані інших військовослужбовців.

В окремих випадках представники ворога одразу ставлять завдання щодо скоєння диверсій, терактів або вбивств на замовлення. Крім того, родичів можуть намагатись залучити до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України.

Що обіцяють родичам

За виконання подібних завдань росіяни можуть обіцяти нібито лояльне ставлення до військовополоненого або включення його до "списків обміну". Проте, наголошують у СБУ, співпраця з ворогом ніяк не впливає на можливість обміну.

Також зафіксовано випадки, коли родичі вимагають гроші. При цьому їм безпідставно обіцяють сприяння у поверненні близьких із полону.

СБУ закликає не йти на контакт із ворогом

Служба безпеки України закликає не погоджуватися на співпрацю з представниками країни-агресора та організаторами подібних шахрайських схем.

У разі спроби вербування необхідно негайно повідомити про це Службу безпеки України. По можливості слід зафіксувати розмову чи листування, оскільки ці матеріали можуть допомогти встановити обставини спроби вербування.