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СБУ получила угрозы в сторону Зеленского. Подозреваемого нашли, ведется проверка

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 21:26
СБУ получила угрозы в сторону Зеленского. Подозреваемого нашли, ведется проверка Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 сентября получила сообщение от неизвестного с угрозами первым лицам государства. Подозреваемого задержали. Проводится проверка и принимаются необходимые меры.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок", - сказал Дехтяренко.

Он уточнил, что злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. "Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", - добавил он.

В то же время, источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что угрозы касались, в частности, президента Владимира Зеленского.

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