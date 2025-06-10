СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими з Росією

Україна та Росія сьогодні, 9 червня, провели другий етап нового великого обміну полоненими. З'явилися ексклюзивні кадри повернення українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

У Службі зазначили, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як зазначили в СБУ, сьогоднішній обмін полоненими став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента Володимира Зеленського.

Обмін полоненими

У вівторок, 10 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

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