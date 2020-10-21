СБУ подозревает чиновника спецслужбы России в подстрекательстве к госизмене

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военнослужащих к госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В феврале-марте 2014 года чиновник российской спецслужбы работал по разработанному преступному плану оккупации и последующей аннексии Крыма.

Он путем уговоров, подкупа и угроз призвал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда не препятствовать действиям военных подразделений РФ.

Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям; подстрекательстве к совершению государственной измены и ведении агрессивной войны против Украины (ч 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Напомним, дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.