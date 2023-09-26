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СБУ підозрює екс-главу Київводоканалу у розкраданні майже 65 млн грн. Як працювала схема

Київ, Вівторок 26 вересня 2023 14:31
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СБУ підозрює екс-главу Київводоканалу у розкраданні майже 65 млн грн. Як працювала схема Фото: екс-глава Київводоканалу підозрюється в розкраданні майже 65 млн грн (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ підозрює екс-очільника Київводоканалу на розкраданні майже 65 млн грн з бюджета. Це відбулося під час боїв за столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни", - йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ "АК "Київводоканал", який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував на посаді. Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

"Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва. Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону", - розповіли в СБУ.

Як працювала схема?

За даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, прокуратура разом із правоохоронцями розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.

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Служба безпеки України Киевводоканал
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