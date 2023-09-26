СБУ подозревает экс-главу Киевводоканала в хищении почти 65 млн грн. Как работала схема

СБУ подозревает экс-главу Киевводоканала на хищении почти 65 млн грн из бюджета. Это произошло во время боев за столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе во время войны", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО "АК "Киевводоканал", находившийся в должности в начале полномасштабного вторжения РФ, тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

"Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Таким образом оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона", - рассказали в СБУ.

Как работала схема?

По данным следствия, плавучая насосная станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке.

Для того чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.

Во время обысков в офисных помещениях фигуранты выявили финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

В настоящее время бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.