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СБУ перевіряє будинки, офіси й авто в Києві: що шукають і яка причина

Вівторок 29 липня 2025 08:51
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СБУ перевіряє будинки, офіси й авто в Києві: що шукають і яка причина Ілюстративне фото: СБУ перевіряє будинки, офіси й авто в Києві (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва у вівторок, 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління СБУ Києві та Київській області.

"Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", - сказано у повідомленні.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

У відомстві зазначили, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - відповіли в СБУ.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва - спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.

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