СБУ перевіряє будинки, офіси й авто в Києві: що шукають і яка причина

Служба безпеки України та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва у вівторок, 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління СБУ Києві та Київській області.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - відповіли в СБУ.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

У відомстві зазначили, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

"Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва - спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.

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