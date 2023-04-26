СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими
Сьогодні, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало ексклюзивне відео повернення додому 44 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисників.
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