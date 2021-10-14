СБУ опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе боевика

На допросе мужчина подтвердил, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов "ЛНР".

По данным СБУ, Косяк на линии разграничения возле КПВВ "Золотое" нарушил договоренности в рамках ТКГ, поскольку должен был обеспечивать разминирование участка для открытия пункта пропуска.

Задержанный является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Является уроженцев Алчевска, подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

СБУ отмечает, что в 2014 году Косяк вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР", впоследствии был закреплен за минометным взводом и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

При задержании боевик имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. Отметим, оккупанты настаивают, что мужчина не был вооружен.

Задержанному сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.