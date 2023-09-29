СБУ оголосила підозру окупанту, який із гранатомета стріляв по людях Ізюмом

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який торік стріляв по жителях села під Ізюмом (Харківська область) і розповідав про тортури над полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. З квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.

Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов був на посаді механіка-водія БТР, з якого розстрілювали приміщення цивільного населення Харківської області.

Деталі обстрілу цивільних людей

Прокуратура повідомила, що окупант разом з іншими військовослужбовцями підрозділу у складі колони російської військової техніки рухалися по вул. Миру в селі Піски-Радьківські Ізюмського району.

"Не маючи бойових зіткнень зі Збройними силами України, вони здійснили вогневе ураження цивільних будинків уздовж усієї вулиці з розстрілом мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Фото: Окупант і наслідки його злочину (facebook.com/pgo.gov.ua)

Застосували різні види озброєння - гармати, гранатомети, великокаліберну та особисту зброю різного калібру. Унаслідок обстрілів 7 цивільних осіб дістали вогнепальні поранення. Зруйновано 7 приватних будинків.

Росіянину повідомили про підозру

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом.

Крім того, під час документування воєнного злочину зафіксовано розмову підозрюваного з рідними. Він вихвалявся звірствами над українськими військовополоненими, які вчиняли його товариші по службі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець, у Гостомелі Київської області.

Західні прокурори та правозахисники разом з українськими колегами хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни. Досьє на всіх причетних планується надіслати до Міжнародного кримінального суду.

Нещодавно у столиці Латвії Ризі міністри юстиції держав-членів та спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення "повної відповідальності" за агресію РФ проти України, та надання відшкодування всім жертвам війни.