UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ оголосила підозру екс-податківцю з Києва, який став найближчим соратником Пушиліна

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній податківець з Києва у 2014 році перейшов на бік окупантів та влаштувався до найближчого оточення ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва Олексій Ніконоров самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області.

"Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна. Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради "ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок РФ щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донецької області.

Йому повідомили про підозру у державній зраді. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Денис Пушилін

Уродженець Донецької області, у 2014 році перейшов на бік росіян і приєднався до "ДНР". Протягом тривалого часу він перебував на різних посадах в "уряді "ДНР".

У 2018 році фактично став "главою "ДНР". Він перебуває під міжнародними санкціями, а в Україні обвинувачується в низці злочинів проти основ національної безпеки.

Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області викрили продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяДНРДонецька областьПушилинВійна в Україні