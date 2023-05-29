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СБУ оголосила підозру екс-податківцю з Києва, який став найближчим соратником Пушиліна

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 16:04
СБУ оголосила підозру екс-податківцю з Києва, який став найближчим соратником Пушиліна Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній податківець з Києва у 2014 році перейшов на бік окупантів та влаштувався до найближчого оточення ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва Олексій Ніконоров самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області.

"Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна. Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради "ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок РФ щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донецької області.

Йому повідомили про підозру у державній зраді. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Денис Пушилін

Уродженець Донецької області, у 2014 році перейшов на бік росіян і приєднався до "ДНР". Протягом тривалого часу він перебував на різних посадах в "уряді "ДНР".

У 2018 році фактично став "главою "ДНР". Він перебуває під міжнародними санкціями, а в Україні обвинувачується в низці злочинів проти основ національної безпеки.

Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області викрили продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна.

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