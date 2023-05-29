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СБУ объявила подозрение экс-налоговику из Киева, который стал ближайшим соратником Пушилина

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 16:04
СБУ объявила подозрение экс-налоговику из Киева, который стал ближайшим соратником Пушилина Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший налоговик из Киева в 2014 году перешел на сторону оккупантов и устроился в ближайшее окружение главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе города Киева Алексей Никоноров самовольно оставил место службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области.

"Там он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и впоследствии вошел в ближайшее окружение террориста Пушилина. Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие "должности" в "аппарате народного совета "ДНР", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения предатель принимает непосредственное участие в выполнении указаний РФ по распространению кремлевского режима во временно захваченных районах Донецкой области.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Денис Пушилин

Уроженец Донецкой области, в 2014 году перешел на сторону россиян и присоединился к "ДНР". В течение длительного времени он находился на различных должностях в "правительстве "ДНР".

В 2018 году фактически стал "главой "ДНР". Он находится под международными санкциями, а в Украине обвиняется в ряде преступлений против основ национальной безопасности.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области разоблачили продовольственную корпорацию, финансировавшую "фонд" Пушилина.

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