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СБУ объявила подозрение пропагандисту Шпиру

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины объявила подозрение пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, так называемый "политический эксперт" продвигал нарративы Российской Федерации.

"В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российским СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Шпир принимал участие в спланированных информационных операциях против Украины. Кроме того, он неоднократно выступал на телеканалах "Россия 24" и на "News Front". Последний действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Фигурант также публично призывал к расправам над участниками Революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Он оскорблял христиан и выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ст. 161 УК) и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (ст. 436-1 УКУ).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене Анатолию Шарию. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

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