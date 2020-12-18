СБУ объявила в международный розыск судей Конституционного суда РФ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua sbu)

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск и попыталась заочно арестовать судей Конституционного суда России. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева.

Указано, что расследование Главное следственное управление СБУ ведет с марта 2018 года. По данным следствия, судьи КС РФ в марте 2014 года своими действиям способствовали легитимизации процесса оккупации Крыма российскими войсками.

В частности, именно Конституционный суд 19 марта одобрил "договор о присоединении" Крыма и Севастополя к России. Подозрения по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса были отправлены украинскими правоохранителями по почте и на электронный адрес 19 судьям КС РФ в марте 2018 года.

Кроме того, в Генпрокуратуру России был отправлен запрос о международно-правовой помощи по этому делу, но он был оставлен без рассмотрения.

Постановлением следователя СБУ от 27 ноября 2020 года подозреваемые объявлены в международный розыск. Соответствующие документы были направлены в департамент международного сотрудничества Нацполиции для передачи в Интерпол.

Кроме того, СБУ и прокуратура решили ходатайствовать о заочном аресте подозреваемых. Тем не менее Шевченковский суд Киева отказал в избрании такой меры пресечения судьям КС РФ, обосновывая это тем, что нет доказательств их международного розыска по каналам Интерпола.

К примеру, такое судебное решение было вынесено 7 декабря в отношении судьи КС РФ Юрия Рудкина. Офис генпрокурора подал апелляцию на указанные решения Шевченковского суда.

Напомним, вчера члены Европейского Союза продлили экономические санкции против России на полгода в связи с оккупацией Крыма.