Представители Украины и ЕС обсудили последствия оккупации Крыма

Фото: Российские войска (structure.mil.ru)

В понедельник Европейский союз и Украина провели дискуссию о последствиях незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Киев продолжил представление концепции "Международной Крымской платформы".

Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина обновили информацию о политике каждой из сторон в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

Сотрудничество в международном формате и вопросы соблюдения международного законодательства также были рассмотрены участниками.

Как отмечается, стороны уделили внимание значительному ухудшению ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, что происходит на фоне недопущения в Крым международных организаций и правозащитников.

Участники дискуссии обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и в связи с растущей милитаризацией полуострова Российской Федерацией.

Напомним, ранее прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после военного вторжения России в Крым и на Донбасс. Украина обратилась в МУС шесть лет назад.

Кроме того, Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений относительно преступлений против человечности на оккупированной Россией территории Украины.